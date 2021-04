Quarantäne erschwert Befragungen

Schefflenz. „Schwierig und voraussichtlich auch langwierig“ sind die Ermittlungen der Polizei im Zusammenhang mit eventuellen Verstößen gegen die Corona-Verordnung in Schefflenz. Unter anderem deshalb, weil die zu befragenden Personen in Quarantäne seien. Das berichtet Polizeisprecher Carsten Diemer vom Polizeipräsidium in Heilbronn auf Nachfrage der FN. Die Polizei hatte am Sonntag nach mehreren Hinweisen die Ermittlungen aufgenommen (die FN berichteten).

Geprüft werden Hinweise, dass es am 4. April in Schefflenz eine familiäre Feier mit mehr als den zulässigen zwei Haushalten und fünf Personen gegeben habe. Ein solches Treffen wäre nicht mit der Corona-Verordnung in Einklang zu bringen. Es könnte eine Ordnungswidrigkeit oder ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz vorliegen. Um mehr Informationen zu bekommen, wendete sich das Revier Schefflenz gestern an die Öffentlichkeit. sab