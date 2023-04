Programm stärkt junge Menschen beim „Erwachsen“

Adelsheim. Das Eckenberg-Gymnasium ist nun offizielle „Lions-Quest-Schule“. „Lions-Quest“ ist ein Bildungsprogramm für Lebens- und Sozialkompetenz und offizieller Partner des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Das von den Lions Clubs Deutschland (LC) maßgeblich geförderte Programm stärkt und begleitet junge Menschen beim „Erwachsen“. Dazu gehören Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen oder die Bereitschaft und Fähigkeit, zusammenzuarbeiten.

Dieses Programm integriert das EBG seit langem in den Unter- und Mittelstufen. Die Arbeit der Steuerungsgruppe führte nun zu der Auszeichnung. Mittlerweile hat etwa die Hälfte des Kollegiums das Seminar „Erwachsen werden“ besucht; in den Unterstufen sind feste Lions-Quest-Stunden im Sozialcurriculum verankert. In den nächsten Jahren soll die Arbeit mit dem Lions-Quest-Programm „Erwachsen handeln“ und die Lions-Quest-Elternarbeit intensiviert werden.

Schulleiter Martin Klaiber erklärte den Teilnehmern der Feierstunde, für ihn sei klar gewesen, dass dieses Programm an der Schule ausgebaut werden soll. Nicht nur weil es vier zentrale Bildungsziele der Unesco (Kooperation, Kreativität, Kollaboration und Kommunikation) vermittle. Sein Dank galt den Lions-Clubs für seine Unterstützung und den Verantwortlichen an der Schule. Gerhard Cherdron vom Lions Club Mosbach betonte, mit dem Lions-Quest-Programm werde zielgerichtet die Resilienz junger Menschen gestärkt. Sie erlernen also die Fähigkeit, auf das Leben und seine Herausforderungen zu reagieren.

Distriktbeauftragte Gabriele Rösch erläuterte in ihrem Grußwort die drei zentralen Stützen des Selbstvertrauens: Anerkennung durch andere, Verantwortung übernehmen, sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein. Sie führte aus: „Ausgrenzung und das Gefühl des Alleinseins machen den Menschen im wahrsten Sinne krank. Das Erlernen von Beziehungsgestaltung ist daher das A und O für unsere Gesundheit.“ Das Lions-Quest-Programm sei somit heute und in Zukunft gesamtgesellschaftlich relevant. jpw