Programm in den Ferien

Schwarzach. Die Jugendfarm der Johannes-Diakonie bietet für die Herbstferien ein Programm. So werden gemeinsam Äpfel von den Streuobstwiesen gesammelt und daraus selbst Apfelsaft gepresst. Beim Pony-Esel-Tag stehen die Ponys und Esel der Jugendfarm im Mittelpunkt.

Im Hüttenbaudorf können Kinder bauen und basteln. Pflegen und Misten der Tiere findet in den Ferien täglich statt. Am Montag, 1. November, ist aufgrund des Feiertags kein Ferienprogramm. Frühstück, Mittagessen und Getränke, Gummistiefel, Wechselkleider und dem Wetter angepasste Kleidung sind den Kindern mitzugeben. Für den selbstgepressten Apfelsaft wird eine leere, mit Namen beschriftete Flasche benötigt. Anmeldung per E-Mail: Jugendfarm.Schwarzach@johannes-diakonie.de bis Montag, 25. Oktober.

Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter www.johannesdiakonie.de/jugendfarm. Die Jugendfarm befindet sich auf dem Standort der Johannes-Diakonie und ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung.