Proben mit unkritischen Werten

Billigheim. Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchung von Grasaufwuchs im Umfeld des Geländes der HIM GmbH am Standort der Sonderabfalldeponie Billigheim zeigen inzwischen unkritische, unterhalb des Futtermittel-Höchstgehaltes liegende Quecksilbergehalte. Die Proben wurden Anfang Januar an zwölf Messpunkten im Nahbereich der Deponie entnommen, so die HMI in einer Mitteilung.

Eine vorherige Analyse von Grasaufwuchs hatte Quecksilberwerte aufgewiesen, die den Futtermittelhöchstgehalt überstiegen. Das von der HIM weiterhin kontinuierlich durchgeführte Biomonitoring von Grünkohl im Umfeld der Deponie weist immer noch Quecksilbergehalte auf, diese liegen allerdings deutlich unterhalb den im November 2022 festgestellten Werten.

„Das nun vorliegende Ergebnis zeigt, dass alle unsere Maßnahmen gegriffen haben. Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und überwachen die Deponie sowie ihr Umfeld sorgfältig und kontinuierlich. Zusammen mit verschiedenen Experten und Gutachtern arbeiten wir in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe daran, weitere Quecksilberemissionen auszuschließen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen“, sagt Eric Theis, Bereichsleiter der HIM GmbH.

Sämtliche Analysen, sowohl von amtlicher Seite als auch vonseiten der HIM GmbH, von Boden-, Obst- und Gemüseproben, sowie des Grundwassers in der Nähe der Deponie wiesen keine erhöhten Quecksilberwerte auf. Trotzdem überwacht die HIM weiterhin die Umgebung durch regelmäßige Analysen und Messungen.

Alle Untersuchungen werden in enger Abstimmung mit dem Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises und dem Regierungspräsidium Karlsruhe durchgeführt. Die amtliche Futtermittelüberwachung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird vorsorglich weitere Untersuchungen des Aufwuchses angrenzender Grünlandflächen im Frühjahr diesen Jahres vornehmen.

Nachdem im Biomonitoring der Deponie im November 2022 erhöhte Werte entdeckt wurden, informierte die HIM sofort die zuständigen Behörden sowie die Anwohnerinnen und Anwohner der Deponie.

Es wurde umgehend eine Vielzahl von Sofortmaßnahmen eingeleitet, darunter umfangreiche Umgebungsanalysen, ein Annahmestopp für quecksilberbelastete Böden, eine Nachkontrolle der angelieferten Abfälle und ein unabhängiges Gutachten zur Klärung der Herkunft der Emission.

Die aus diesem Vorfall gewonnen Erkenntnisse fließen zudem in weitere vorbeugende Schutz- und Überprüfungsmaßnahmen ein.