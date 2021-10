Präsident Schulz: „Wir sind einfach ein toller Haufen“

Odenwald-Tauber. Als Dachverband von aktuell 54 weit verstreuten Mitgliedsvereinen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen hatten die Verantwortlichen des Narrenrings Main-Neckar das zentral gelegene Mudau und die dortige Odenwaldhalle als Versammlungsort für die Jahreshauptversammlung auserkoren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem Michael Volk stellvertretend für den verhinderten Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger die Teilnehmer begrüßt hatte, stellte der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft „Mudemer Wassersucher“, Helmut Korger jr., die KaGeMuWa als Traditionsverein, der dem fastnachtlichen Brauchtum bis weit über die heimischen Grenzen hinaus seit vielen Jahren eng verbunden ist, vor.

Als Präsident des Narrenrings Main-Neckar dankte Stefan Schulz allen Mitgliedern, Helfern und dem Vorstand für ihr ehrenamtliches Engagement zur Pflege der fastnachtlichen Bräuche im Berichtszeitraum 2019 bis 2020.

Bis zuletzt habe jeder Verein gehofft und geplant, aber Corona habe allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem habe es tolle Corona-konforme Online-Präsentationen und -Videos von zahlreichen Mitgliedsvereinen gegeben, auf die alle stolz sein könnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viel zu klären

Für den Dachverband „Narrenring Main-Neckar“ habe es viel zu klären gegeben, denn der Verband decke die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Bayern ab, die unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen seien.

So sei die Krisenhilfe in Baden-Württemberg sehr unbürokratisch für die Vereine abgelaufen, in Bayern sei es etwas schwieriger, aber doch noch möglich gewesen, doch in Hessen sehr dürftig.

Es sei auch durchaus angenehm gewesen, sich über das Internet zu vergnügen. Auch war der Präsident froh, dass wirklich alle 54 Mitgliedsvereine bei der Stange geblieben sind: „Wir sind einfach ein toller Haufen“.

Geschäftsführer Jörg Fritsch bezeichnete die beiden Berichtsjahre als durchaus arbeitsreiche und intensive Jahre und erinnerte an die Inhalte der zahlreichen Arbeitssitzungen, Besprechungen und Klausurtagungen sowie an die gelungene Weihnachtsfeier, die in Mosbach startete und in Neckarelz endete. Weiter wurden resümiert die Präsidiumssitzungen und das Gardetanzturnier in Lauda.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nachdem Schatzmeister Erwin Nentwich trotz Coronaeinbußen über zufriedene Finanzen berichten konnte, erstattete Thomas Schmelcher seinen Bericht für die Narrenringjugend. Er erinnerte an die Kinder- und Jugendsitzung im vergangenen Jahr bei der „Zigeunerio Schwarzach“ mit 345 Teilnehmern, an die Bundesjugendversammlungen, und er appellierte an alle Vereine, sich mit Nachwuchskünstlern beim Narrenring zu melden.

Nachdem Heike Seifert als Vorsitzende ausführlich über die Inhalte aus dem Tanzausschuss berichtet hatte, erläuterte Präsident Stefan Schulz für den verhinderten Archivar Jörg Rathmann, dass das hoffnungsvolle Angebot, die Narrenstube großzügig im Haus Meisner unterzubringen leider gescheitert sei. Darum sei man derzeit aktiv, die bestehende Narrenstube mit Museum in Buchen aufzuwerten.

Die kurzfristig eingesprungenen Kassenprüfer Michael Grimm und Jürgen Farrenkopf hatten nichts Negatives zu berichten. So fiel die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands einstimmig aus.

Neuwahlen

Unter der Leitung von Gerhard Raab brachten die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Präsident Stefan Schulz, Vizepräsident Stefan Schwab, Schriftführer Jörg Fritsch, Schatzmeister Erwin Nentwich, Archivar Jörg Rathmann, Tanzausschussvorsitzende Heike Seifert, Vorsitzender Jugendausschuss Thomas Schmelcher, Protokollführer Thomas Gadet, Vertreter der Mitgliedsvereine Region Mosbach Martin Husfeld, für die Region Buchen Ralf Lorenz, für die Region Tauberbischofsheim Michael Noe, Region Miltenberg/Odenwaldkreis Bernhard Pfeifer, Öffentlichkeitsreferent Ulrich Etzel, Kassenprüfer Michael Grimm und Jürgen Farrenkopf.

Jugendsitzung terminiert

Abschließend entschieden die Mitglieder auf Anfrage von Präsident Stefan Schulz, dass die Jugendsitzung am 6. Februar 2022 in Walldürn, die JHV/Frühjahrssitzung in Oberlauda und die Herbstversammlung in Tauberbischofsheim sowie die Frühjahrssitzung in Krautheim und die Herbstsitzung in Kleinheubach stattfinden werden.

Durch den Tod von Karl Hess sei ein Platz im Ehrenrat unbesetzt und sollte weiterhin gut besetzt sein. Rudi Greulich stellte aus Altersgründen seinen Platz im Ehrenrat zur Verfügung und wurde aufgrund seiner Verdienste einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

In den Ehrenrat berufen wurde Bernhard Kern. Ebenfalls einstimmig zum Ehrenmitglied wurde Peter Weinlein ernannt, den ein krankheitsbedingter Schicksalsschlag aus dem Amt des Öffentlichkeitsreferenten geschleudert habe. Präsident Stefan Schulz betonte, dass Peter Weinlein ihn von Anfang an unterstützt und begleitet habe und in jeder Situation zuverlässig war. „Er hat mich in den bisher elf Jahren meiner Präsidentschaft am meisten geprägt und begleitet“ und er hofft, dass Peter Weinlein einmal wieder ganz normal mit ihm Fastnacht feiern könne.

Stehende Ovationen

Lang anhaltende stehende Ovationen begleiteten diese Würdigung, die noch ergänzt wurde durch die beiden Vertreter des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine (LWK).

Jürgen Heugel und Heike Schiele erinnerten an die gemeinsam verbrachten Feste und Feierlichkeiten mit Peter Weinlein, der ein Sammler schöner Orden sei. Sie würdigten den scheidenden Öffentlichkeitsreferenten mit dem Ehrenorden des LWK.