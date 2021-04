Schefflenz. Mit einem Zeugenaufruf wendet sich die Polizei in Schefflenz an die Öffentlichkeit. Hintergrund sind die Ermittlungen der Polizei im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Feier am 4. April und eventuellen Verstößen gegen die Corona-Verordnung in Schefflenz. Hinweisgeber sollen sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293/233, melden.

