Pkw geriet in Brand

Aglasterhausen. Ein Opel geriet am Freitagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in Aglasterhausen in Brand. Der 32-jährige Fahrer war gegen 16 Uhr gerade von Höpfingen nach Aglasterhausen unterwegs, als sämtliche Warnleuchten in seinem Cockpit blinkten. In diesem Moment funktionierte weder sein Gas- noch sein Bremspedal, weshalb er das Fahrzeug in Aglasterhausen in die Mosbacher Straße lenkte und mittels Handbremse anhielt, so die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dann fing der Motorraum an zu brennen und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Feuerwehr löscht den Brand. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.