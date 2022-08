Pflanzen schützen ohne Herbizide

Neckar-Odenwald-Kreis. Zwölf große Schlepper, an deren hinterem Ende riesige Bodenbearbeitungsgeräte befestigt sind, stehen aufgereiht vor einem bereits abgeernteten Feld.

Darum herum haben sich etwa 400 Personen versammelt, die fachmännisch die ausgetrocknete Ackerkrume durch die Finger rieseln lassen und in gespannter Erwartung immer wieder die Fahrzeuge begutachten.

Anlass der Versammlung ist die Suche danach, wie Feldfrucht vor dem Befall von ertragsreduzierendem Kräuter- und Pflanzenbewuchs ohne Herbizide geschützt werden kann. Sie wird von Walter Leibfried, Geschäftsführer des Maschinenrings Mosbach, mit seinem Team sowie den Maschinenringen Mosbach und Odenwald-Bauland auf einem Feld der Familie Gätschenberger bei Katzental organisiert. Viele Jahre lang übernahmen hochwirksame Herbizide, allen voran Glyphosat, diese Aufgabe. Inzwischen sind diese in Verruf geraten, da diese langfristig die Umwelt schädigen sollen. Also sehen sich die Landwirte gezwungen, andere Methoden einzusetzen. Dabei soll eine Arbeitsweise angewandt werden, die bereits in der „vorchemischen“ Zeit in der Landwirtschaft genutzt wurde: die „Flache Bodenbearbeitung zum Stoppelsturz“.

Schutz vor Erosion

Dabei wird die Erde flach aufgerissen, damit Unkräuter und Ausfallgetreide (Getreide, das bei der Ernte auf den Boden fällt) auskeimen können. Der Ackerboden bleibt dabei von einer Mulchschicht bedeckt, die vor Erosion durch Regen und Wind schützt und große Teile der Bodenfeuchte bewahrt. Nach einer gewissen Zeit wird in einem zweiten und eventuell dritten Arbeitsgang dieser Bewuchs entfernt, so dass die eigentliche Frucht beim Keimen keinem Konkurrenzdruck durch nicht gewollte Pflanzen, sogenannte Unkräuter, ausgesetzt ist.

Was im Prinzip einfach klingt, bedarf jedoch vieler Erfahrungswerte. Dabei sind Details von großer Bedeutung. So muss man unter anderem folgende Fragen beantworten: Wie tief muss ein Boden aufgerissen werden? Wie erfasst man auch problematische Ackerunkräuter wie Quecke oder Ackerfuchsschwanz? Sollte man den Stoppelsturz brechen oder schneiden? Welche Bodenbearbeitungsgeräte erzeugen welche Effekte?

Nach der Begrüßung durch Gerald Kubach, Vorstand des Maschinenrings Mosbach, erläuterten jeweils die Vorführer der Maschinen Details der Ausstattungen mit diversen Grubbern, Scheibeneggen, Striegeln oder Walzen, um danach eine Spur ins Feld zu ziehen. Diese wurde von dem Überprüfungsteam des Beratungsdienstes „Ackerbau Neckar-Odenwald und Tauber“ um Christian Stattelmann und Matthias Herrmann begleitet. Diese begutachteten direkt vor Ort die Ergebnisse der Arbeiten. In den anschließenden Fachgesprächen ging es auch immer wieder um alternative Methoden, wie das Ausbringen von Zwischenfrucht oder Direktsaaten.

„Ist es auch bezahlbar?“

Ein wesentlicher Teil der Gespräche drehte sich darüber hinaus um existenzielle Ängste vieler Landwirte: „Machbar ist vieles, aber ist es auch bezahlbar?“ Hier brachten Christian Stattelmann und Matthias Herrmann in einem Gespräch nach der eigentlichen Vorführung ein Hauptproblem zur Sprache.

„Selbstverständlich bewirtschaften wir unsere Böden so, dass sie keinen Schaden nehmen“, sagten sie. „Wer vernichtet schon seine Existenzgrundlage? Auch Forderungen nach chemiefreier oder -reduzierter Bodenbearbeitung können überdacht werden.“

Aber es müssten Lösungsansätze gefunden und nicht einfach Gebote und Verbote erlassen werden. Wer Methoden mit mehrmaliger Bodenbearbeitung fordere, müsse wissen, dass damit Spritverbrauch und Arbeitszeit verbunden seien., sagten Strattelmann und Herrmann. Stilllegungen von Flächen reduzierten den Gesamtertrag. Viele politische Entscheidungen gehen zulasten der Landwirtschaft, ohne einen finanziellen Ausgleich zu offerieren.