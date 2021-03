Peter Hauk (CDU) hat im Neckar-Odenwald-Kreis mit 31,6 Prozent der Stimmen erneut das beste Wahlergebnis erreicht. Große Gewinnerin im Kreis ist die Grünen-Politikerin Amelie Pfeiffer.

AdUnit urban-intext1

Neckar-Odenwald-Kreis. Die CDU bleibt stärkste Partei im Neckar-Odenwald-Kreis. Spitzenkandidat Peter Hauk vereinte 31,6 Prozent der Stimmen auf sich. Allerdings musste auch der amtierende Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Verluste hinnehmen. Diese lagen mit gut 2,6 Prozent allerdings deutlich unter dem Landestrend von minus von 3,4 Prozent (alle Zahlen bis Redaktionsschluss um 22 Uhr).

Ausnahmslose Freude herrschte bei Amelie Pfeiffer von den Grünen, die das Ergebnis von 2016 um vier Prozentpunkte übertraf. 23,7 Prozent sind das beste Kreis-Ergebnis aller Zeiten für die Grünen. Während sich FDP und Freie Wähler auch über ihr Resultat freuten, war die Enttäuschung bei Dr. Dorothee Schlegel von der SPD ausgeprägt.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Peter Hauk (CDU) im Gespräch mit den FN. Aber letztlich habe sich der Trend der Umfragen bestätigt. Er sprach von herben Verlusten für die CDU im Land. Dieses Ergebnis sei ein historischer Tiefststand. „Mit diesem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein.“ Das Spitzenpersonal habe wie schon 2016 beim Wähler nicht den Zuspruch gefunden, den man sich erhofft hatte. Am Montag beginne die Ursachenforschung. Klar sei aber, dass diese Wahl stark von Corona geprägt war, „das Thema hat alles überlagert“.

AdUnit urban-intext2

Im Wahlkreis hat Hauk erwartungsgemäß mit 31,6 Prozent erneut das Direktmandat gewonnen. Seine Verluste sind geringer ausgefallen als das Minus der CDU im Land. „Ein kleiner Trost“, so ein hörbar enttäuschter Peter Hauk. Er sei aber dankbar, dass ein Drittel der Wähler das Engagement für die Bürger im ländlichen Raum honoriert habe.

Im Kreise ihrer Familie hat Amelie Pfeiffer von den Grünen mit einem Gläschen Sekt nicht nur auf ihr Top-Ergebnis im Neckar-Odenwald-Kreis (23,7, plus 4,0 Prozent), sondern vor allem auf das Resultat „ihrer“ Partei auf Landesebene angestoßen. „Ich bin super happy. Es ist ein historisches Ergebnis. Die Leute haben verstanden, wie Demokratie funktioniert“, sagte sie auf FN-Nachfrage. In der traditionell konservativen Region habe sie es geschafft, dass die CDU in einigen Kommunen um ihr Ergebnis gezittert habe. Ihre eigene Chancen, nun direkt in den Landtag in Stuttgart einzuziehen, sah sie allerdings „als gering“ an.

AdUnit urban-intext3

Als Gründe für dieses starke Resultat nannte sie einerseits den starken Landesvater Winfried Kretschmann, aber auch das Verständnis der Menschen dafür, „dass Klima das größte Thema nach Corona ist. Wir müssen mit der Wirtschaft die Transformation erreichen“. Dies hätten die Menschen verstanden, meinte sie.

AdUnit urban-intext4

Die AfD und Kandidat Johann Martel erreichten auf Kreisebene 12,4 Prozent der Stimmen. Das ist gegenüber 2016 ein Verlust von etwa 5,6 Prozent. „Wir hatten uns mehr erhofft“, so Johann Martel gegenüber den FN. Das Ergebnis sei auch landesweit „insgesamt traurig“. Martel ging am Abend davon aus, dass er nicht in den Landtag einziehen wird. Die meisten Stimmen erzielte die AfD in Hüffenhardt mit 21,5 Prozent sowie in Adelsheim, Fahrenbach und Aglasterhausen mit jeweils über 14 Prozent. Die wenigsten Kreuze bei der AfD machten die Bürger aus Hardheim, Schwarzach und Neckargerach.

„Das Beste“ reichte nicht

„Ich habe mein Bestes gegeben“, ist Dr. Dorothee Schlegel überzeugt. Sie holte für die SPD knapp 12,2 Prozent der Stimmen. Damit blieben die Sozialdemokraten um rund drei Prozentpunkte hinter ihrem Ergebnis von 2016 zurück. Hochburgen, in denen die SPD mehr als 20 Prozent holte, sind Binau und Neckargerach. Relativ schlecht ist das Ergebnis in Mudau (6,6 Prozent), Buchen (8,6), Ravenstein (7,5), Hardheim (9,1) und Walldürn (9,9). Unter anderem führt Dorothee Schlegel die Ergebnisse auch darauf zurück, dass sie nicht so oft vor Ort sein konnte wie das ohne Corona möglich gewesen wäre. Zudem sei die Diskussion zuletzt von der Konkurrenz zwischen Grün und Schwarz dominiert worden. Schade findet sie, dass soziale Themen wohl nicht die Relevanz hatten, die ihnen zukomme. Am Sonntagabend verfolgte die Kandidatin zusammen mit dem amtierenden SPD-Abgeordneten Georg Nelius die Ergebnisse der nordbadischen Wahlkreise. Zu dem Zeitpunkt war noch unklar, ob die SPD wieder in den Landtag einziehen würde.

Über eines der besten FDP-Ergebnisse der vergangenen 50 Jahre in Baden-Württemberg freute sich Pascal Schejnoha. „In unseren drei Kernthemen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung haben die Wähler unsere Kompetenz erkannt“, sagte Schejnoha zu den möglichen Gründen des guten Ergebnisses im Land (über plus zwei auf 10,4 Prozent). Auch im Neckar-Odenwald-Kreis hat der Kandidat der Freien Demokraten zugelegt: Knapp ein Prozent mehr bedeuten knapp acht Prozent der Stimmen. Am Abend hoffte er noch, dass die FDP mit ihrem Ergebnis auf Landesebene noch die AfD überholen würde.

Stephan Frauenkron (Freie Wähler) sprach von einem „tollen Achtungserfolg“ für die Partei, die erstmals bei einer Landtagswahl angetreten war. „Aus dem Stand ist das ein gutes Ergebnis“, über die vier Prozent im Neckar-Odenwald-Kreis sei er glücklich. „Megahappy“ war er natürlich über das Ergebnis in seiner Heimatstadt Walldürn: Hier holte er 9,4 Prozent. „Ich freue mich sehr über den Support der Walldürner.“

Info: Ein Dossier zur Landtagswahl 2021 finden Sie auf fnweb.de