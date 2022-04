Paul Wohlfart gab „Steuer“ an Gerd Rößner weiter

Osterburken. Seit mehr als 34 Jahren ist die Fahrschule Paul Wohlfart in der Römerstadt beheimatet. Zum 1. April gab Wohlfart sein Familienunternehmen auf – und ging mit seiner Frau Inge in den wohlverdienten Ruhestand. Gerd Rößner, Fahrlehrer aus den eigenen Reihen und wohnhaft in Hettingen, übernimmt die Fahrschule als neuer Inhaber.

In einer Feierstunde, verbunden mit einem gemütlichen Beisam-mensein aller Fahrlehrer sowie deren Partner, nahmen Paul Wohlfart und seine Ehefrau Inge Abschied von ihrem Team. 34 Jahre war Paul Wohlfart als selbstständiger Fahrlehrer tätig. 1988 hat er die Fahrschule vom damaligen Inhaber Gustl Späth übernommen. Bereits während seiner zwölfjährigen Zeit bei der Bundeswehr sei er als Fahrlehrer tätig gewesen.

Nun sei die Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen. „Einmal muss Schluss sein, denn alles hat ein Ende“, so Wohlfart, während er strahlend auf das im Hof seines Wohnhauses stehende Wohnmobil blickt, mit dem er nun – gemeinsam mit seiner Ehefrau Inge – auf Reisen gehen will.

Sichtlich bewegt bedankte sich Paul Wohlfart bei seinen Fahrlehrern sowie deren Ehepartnern für deren Wirken und Engagement. Erfreulich sei – und darüber ist er besonders froh –, dass mit Gerd Rößner ein Nachfolger aus dem Fahrlehrerteam gefunden wurde, der den Betrieb übernimmt. Als kleines Zeichen für eine gute Zukunft überreichte ihm Paul Wohlfart ein Lenkrad in der Hoffnung, dass er die Fahrschule erfolgreich weiterführen wird.

Anerkennende Worte richtete Paul Wohlfart an die Fahrlehrer, die viele Jahre bei ihm beschäftigt waren, wie Armin Doth (zwei Jahre), Gerd Rößner (vier Jahre) Detlef Grimm (fünf Jahre) Nadine Wohlfart (elf Jahre), Kerstin Köpfle (20 Jahre), Dieter Noe (20 Jahre), Marcus Wohlfart (26 Jahre), Jiri Ruzicka (27 Jahre) und Günter Butzin (33 Jahre). Er selbst übt den Beruf des Fahrlehrers bereits seit 45 Jahren aus. Ein besonderer Dank Wohlfarts galt seiner Ehefrau Inge, die ihn immer unterstützt habe. Der neue Inhaber, Gerd Rößner, erklärte, er habe mit Paul Wohlfart die Modalitäten der Betriebsübergabe geklärt – und die Fahrlehrer könnten in „altgewohnter“ Manier weiterarbeiten. Der neue „Ruheständler“ wird übrigens weiterhin als „nebenberuflicher Fahrlehrer“ tätig sein, bis der Umbruch erfolgreich vollzogen ist. F