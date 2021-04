Ostern – und dann?

Wir leben schon länger mit Corona als wir zu Beginn der Pandemie je gedacht haben. Unfreiwillig mussten wir uns an Masken und Coronaverordnungen gewöhnen, an die täglichen Nachrichten mit dem Neusten über Inzidenzen und Impfstoffen. Auf vieles mussten wir in den letzten Monaten verzichten. Den einen fehlt das Feiern oder das entspannte Ausgehen, den anderen das Treffen mit Freunden und mit Familienangehörigen. Und für viele Menschen bedeutet das Leben in der Pandemie eine Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz oder gar ihres Lebens.

Ich beobachte eine große Ungeduld und auch eine riesige Sehnsucht nach dem Ende dieser Pandemie: Wann ist es endlich vorbei? Wir wollen wieder leben wie früher.

Aber wird es je wieder wie früher? Oder verändert uns Corona auf Dauer? Vielleicht haben wir es uns auf Dauer abgewöhnt, einander die Hände zu schütteln oder spontan in den Arm zu nehmen.

Ich möchte Sie bitten, ein kleines Gedankenexperiment mitzumachen:

Was wäre, wenn uns Corona als Gesellschaft voranbrächte? Wenn wir durch den langanhaltenden Verzicht lernten, mit weniger zufrieden zu sein? Wenn wir aus der Krise gestärkt in unserer gesellschaftlichen Solidarität herauskämen? Wenn wir mit etwas mehr Demut und Bescheidenheit lebten? Dann gäbe es einen wirklichen Fortschritt für uns als Einzelne und als Gesellschaft. Dann hätte Corona wenigstens auch eine gute Seite.

Aber freilich ist zu befürchten, dass dieser Fortschritt nicht stattfinden wird, dass wir so maßlos und unvernünftig, so hektisch und unruhig leben werden wie vor der Pandemie. Es ist gut möglich, dass wir nicht daraus lernen, was an Gutem möglich ist, sondern dass die alten Gesetzte der Gewohnheit und des Marktes unser Leben wieder fest in den Griff bekommen.

Ich wage einen Vergleich zu Ostern: In der christlichen Tradition geht dem Osterfest eine 7-wöchige Passionszeit voraus. Es ist die Zeit des Verzichts, des sich Besinnens auf das Wesentliche des Lebens, des Wahrnehmens von all dem Leid auf unserer Welt. Und wer diese Passionszeit durchlebt, ja zum Teil auch durchleidet, der sehnt sich nach der Befreiung, nach der Osterfreude und nach dem wahren und vollen Leben! Das Osterfest steht bevor. Trotz Corona und mancher Einschränkungen findet Ostern statt. Der Ruf erklingt: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“

Und es stellt sich die Frage: Wie werden wir nach Ostern leben? Werden wir das Gute erkennen, das die Osterbotschaft uns bringt? Werden wir uns verändern und gestärkt und dankbar, mit neuer Hoffnung und mit viel Gottvertrauen in die Zukunft gehen?

Ich wünsche es Ihnen und ich wünsche es unserer Gesellschaft!

Rüdiger Krauth, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg