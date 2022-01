OP-Betrieb wird hochgefahren

Buchen/Mosbach. Die Neckar-Odenwald-Kliniken machen in der nächsten Woche einen vorsichtigen Schritt in Richtung Normalität: Da sich derzeit wenige Corona-Patienten auf den Intensivstationen befinden, werden wieder mehrere Operationssäle in Betrieb sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Positives Zeichen“

„Das ist für mich ein positives Zeichen. Wir wissen aber auch, dass sich das sehr schnell wieder ändern kann“, sagt Dr. Winfried Munz, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, im Rahmen eines Pressegesprächs mit Blick auf die Omikron-Welle.

Man hoffe, dass man einigen Patienten, deren Operationen man verschieben musste, nun einen Termin geben könne. mg