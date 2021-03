Neckar-Odenwald-Kreis. Der Fachdienst Landwirtschaft Buchen bietet online folgende Seminare an: „Lirum, Larum, Löffelstiel – Was braucht mein Kind und wie viel?“ für Eltern mit Kindern von drei bis sechs Jahren am Mittwoch, 24. März, von 16 bis 17.30 Uhr über „Microsoft-Teams“ – Antworten, Hintergründe und praxisnahe Informationen von Hanna Walter, Oecotrophologin.

„Eins, zwei – Brei“ zum Thema „Einführung von Beikost bei Kindern ab fünf Monaten ist für Freitag, 19. März, von 9.30 bis 11 Uhr über „GoToMeeting“ geplant – Referentin Dagmar Heckmann gibt Informationen rund um das Thema Beikost, Anmeldung bis Montag, 15. März.

„Auf geht’s zum Familientisch“, für Eltern mit Kindern von acht bis 24 Monaten – Praxisnahe Informationen, wie der Übergang vom Brei zur Familienkost gelingt, zeigt Hanna Walter, Oecotrophologin am Dienstag, 16. März, von 9.30 bis 11 Uhr über „Microsoft Teams“.

Anmeldung unter Telefon 06281/52121600, E-Mail: ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de.