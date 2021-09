Öl aus Stapler verursacht Einsatz

Billigheim. Die Feuerwehr verhinderte am Dienstagmorgen, dass in Billigheim mehrere Liter Öl in die Kanalisation flossen. Gegen 9.30 Uhr kam es bei einer Firma in der Schefflenztalstraße zu einem Betriebsunfall, da die Hydraulikleitung eines Container-Staplers im laufenden Betrieb platzte. Hierdurch flossen mehrere Liter Hydrauliköl aus, die sich auf dem Hof des Firmenareals verteilten. Durch Ölsperren und Bindemittel wurde eine weitere Kontamination zunächst verhindert, so die Polizei. Die Umweltbehörde wurde informiert. Überprüfungen ergaben, dass der Staplerfahrer keinen Fehler gemacht hatte und es sich vermutlich um eine technische Ursache handelte.

