Odenwald ein Paradies für Fahrrad-Liebhaber

Neckar-Odenwald-Kreis. Für Fahrrad-Liebhaber ist der Odenwald ein wahres Paradies. Zahlreiche ausgeschilderte Touren erstrecken sich durch das Neckartal und die Mittelgebirgslandschaft. Sowohl entspannte Touren an Main und Neckar als auch anspruchsvollere Touren in den höheren Lagen des Odenwaldes können nach Vorliebe gewählt werden. Wer gerne beides kombiniert oder ganz flexibel eine Tour wählen möchte, der kann mit dem NeO-Bus in die neue Schön-Wetter-Saison starten.

Ab Samstag, 2. April ist der Neckar-Odenwald-Bus, kurz NeO-Bus, bis zum 30. Oktober wieder stets im Einsatz für Radfahrer und Wanderer. Er verkehrt an Wochenenden, Feiertagen sowie an den beiden Brückentagen am 27. Mai und am 17. Juni von Eberbach am Neckar über Waldbrunn, Mudau und Kirchzell nach Amorbach - und zurück. Mit Zu- und Aussteige-Möglichkeiten an jedem Ort. Fahrräder finden auf dem mitgeführten Radanhänger Platz. Die Kosten für das Fahrrad sind im Fahrpreis inbegriffen. Der Fahrplan ist optimal auf die Anschlüsse in Eberbach und Amorbach abgestimmt, so dass bequem von Miltenberg oder Michelstadt bis Heidelberg oder Mosbach geradelt werden kann.

Da der Odenwald auch in Hessen verwurzelt ist, ergänzt der NaTourBus das Angebot des NeO-Busses, der ab dem 2. April ab Eberbach pendelt. Die Route des NaTourBus führt über Beerfelden und Erbach nach Michelstadt. Fahrgäste können wie gewohnt in Eberbach zwischen NaTourBus und NeO-Bus umsteigen. Gerade auch für Mountainbiker ein guter Tipp.

Das Flugblatt zum NeO-Bus mit Fahrplan, Preisstaffelung und mit Informationen zur Beförderung der Fahrräder, sowie Tipps zu Ausflugszielen an der Strecke ist bei der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) in Mosbach unter Telefon 06261/841390 oder unter www.tg-odenwald.de im Prospekt-Shop erhältlich. Informationen über den NeO-Bus sind auch unter www.tg-odenwald.de/neobus abrufbar. Informationen über die verschiedenen Tarife, die NaTourBonus-Card und das NeO-Ticket finden sich ebenfalls im Flugblatt oder unter www.odenwaldmobil.de und www.tg-odenwald.de/neobus.

Da für dieses Jahr einige Baustellen auf der NaTourBus-Linie 40N angekündigt wurden, kann die Streckenführung und auch der Preis geringfügig variieren. Die Linie 40N fährt aktuell ohne Fahrradanhänger. Auch auf der Strecke des NeO-Busses kann es hin und wieder zu kleineren Baustellen kommen. Reisende sollten sich vor der Fahrt über den aktuellen Fahrplan unter www.vrn.de.

Fahrradmitnahme

Da das verkehrssichere Be- und Entladen der Räder beim NaTourBus nicht an allen Haltestellen entlang der Strecke möglich ist, beschränkt sich hier das Verladen der Fahrräder auf bestimmte Stopps. Diese sind im NaTourBus-Flugblatt oder unter www.odenwaldmobil.de aufgeführt. Das Auf- und Abladen der Fahrräder an den Haltestellen erfolgt ausschließlich durch den Fahrgast – selbstverständlich prüft das Personal aber vor der Weiterfahrt die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung.

Die Be- und Entladungen des Radanhängers beim NeO-Bus sind dagegen an allen Haltestellen möglich. Zu beachten ist, dass das Fahrrad maximal 25 Kilogramm wiegen darf. E-Bikes mit Kennzeichen (so genannte S-Pedelecs) werden nicht mit dem Anhänger transportiert, können aber nach Verfügbarkeit im Fahrgastraum mitgenommen werden. Auch Gruppen sind im NeO-Bus und NaTourBus willkommen. Informationen zur Voranmeldung finden sich ebenfalls im NeO-Bus-Flugblatt und auf den aufgeführten Webseiten.