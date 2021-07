Noch Karten für Kurzentschlossene

Eberbach/Zwingenberg. Für die beiden Galavorstellungen der Zwingenberger Schlossfestspiele am Samstag, 31. Juli, um 17 und um 20 Uhr mit Opern- und Operettenmelodien in der Stadthalle Eberbach gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Lustige Opernreise

Auch zum Familienfest der Schlossfestspiele am Sonntag, 1. August, um 14.30 Uhr auf dem Sportplatz in Zwingenberg mit einer lustigen Opernreise kann man noch spontan kommen. Aktuelle Informationen zum Programm, Kartenverkauf und den Corona-Hygienemaßnahmen vor Ort erhält man online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de oder bei den Tourismusinformationen der Region.