„Nina Warken will gemeinsam Politik gestalten“

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenige Tage nach der Nominierungsversammlung im Wahlkreis Odenwald-Tauber freute sich der Kreisvorsitzende Markus Haas die frisch nominierte Bundestagskandidatin Nina Warken zur Vorstandssitzung begrüßen zu dürfen. „Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit dir und geben unser Bestes, dass du mit einem starken Ergebnis für die kommenden Jahre unsere Stimme in Berlin bist“, so der Vorsitzende.

Gelungene Nominierung

Haas blickte zufrieden auf die Versammlung zurück. Sein Dank galt Jan Inhoff und dem Team der Kreisgeschäftsstelle, sowie allen Mitgliedern der CDU und JU, die in den Wahllokalen oder der Stimmzählkommission aktiv zum Gelingen der Vertreterversammlung beitrugen. „Wir haben situationsbedingt mit einem neuen Konzept eine gelungene Vertreternominierung durchgeführt“ so der Kreisvorsitzende. „Wichtig war ein gutes Zusammenspiel zwischen dem ausrichtenden Landesverband und den Verbänden vor Ort.“

„Vielen Dank für die Unterstützung, die mir zuteil wurde. Schon in den Wochen vor der Nominierung habe ich einen starken Rückhalt bekommen, was mich in meiner Arbeit bestätigt“ so Nina Warken. „Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Inhalte transportieren und zeigen, warum die Union wieder stärkste Kraft in Berlin werden muss. Ich möchte meinen Kurs des engen Kontakts zu den Menschen und den Vertretern vor Ort weitergehen, die Menschen mitnehmen und begeistern, um gemeinsam Politik der Basis zu gestalten“.

Mit dem Ergebnis zufrieden

Nachdem die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind und das neue grün-schwarze Koalitionsprogramm vorgestellt wurde, berichtete Nina Warken auch von ihrer Beteiligung in den Verhandlungen. „Wir hätten uns sicher mehr schwarze Farbe in dem Papier gewünscht, aber unterm Strich können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“ so Warken.

„In vielen wichtigen Bereichen, gerade auch bei Themen des ländlichen Raums, der inneren Sicherheit und des Ehrenamts, aber auch in vielen anderen konnten wir wichtige Akzente setzen“ ergänzte Peter Hauk. Das Koalitionspapier hat eine gute Balance als Basis gefunden. Jetzt gehe es darum, dies im Regierungsbetrieb umzusetzen und die nächsten Jahre als CDU entsprechend aktiv zu gestalten.

„Das Bekenntnis zum ländlichen Raum im Koalitionsvertrag ist wichtig“ führte Alois Gerig aus, der ebenfalls in die Verhandlungen eingebunden war. „Gerade in den Themen der Klinikstrukturen, Daseinsvorsorge, Förderprogramme, Tourismus, ÖPNV und vieles mehr sind Themen, die gerade für uns hier im Neckar-Odenwald-Kreis wichtig sind.“ Nun gehe es als CDU aber auch darum, den Weg der Erneuerung weiterzugehen. Die Koalitionsverhandlungen und die personellen Veränderungen in der Fraktion müssten als erster Schritt eines Prozesses gesehen werden, den man aktiv gestalten müsse.

