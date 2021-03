Liebe Wählerinnen und Wähler,

Stephan Frauenkron, FW © Freie Wähler

AdUnit urban-intext1

Mein Name ist Stephan Frauenkron. Ich komme ursprünglich aus Walldürn, bin 37 Jahre alt und Diplom-Verwaltungswirt (FH). Aktuell lebe ich in Mannheim in einer festen Partnerschaft. In meiner Freizeit engagiere ich mich beim Kommunalen Betreuungsverein Mannheim als ehrenamtlicher Betreuer. Ich bin bei der Gemeinde Plankstadt als Hauptamtsleiter tätig.

Für die Freien Wähler trete ich an, da ich meine Meinung und Haltung jederzeit frei äußern und mich keinem Gleichklang eines Fraktionszwangs unterwerfen möchte.

Meinen Hut werfe ich in den Ring, um meinen kommunalen Sachverstand in Stuttgart einzubringen. Zu den Kernthemen meines Engagements zählt die soziale Gerechtigkeit. Ich möchte erreichen, dass Bildung und Einkommen der Eltern für Kinder keine Rolle spielen darf und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems gewährleistet ist. Ebenfalls liegt mir der soziale Wohnbau am Herzen, dass sich auch in Zukunft jeder ein Dach über dem Kopf leisten kann und die Altersarmut abgebaut wird. Digitalisierung ist hier auch ein wesentliches Standbein, nicht nur an den Schulen, sondern auch für die Wirtschaft, in den Verwaltungen und den privaten Haushalten.

AdUnit urban-intext2

Umwelt- und Naturschutz sollen ebenfalls in Stuttgart mehr Bedeutung finden. In keinem anderen Bundesland sind so viele Automobilkonzerne angesiedelt wie in Baden-Württemberg. Gerade hier müssen wir Vorreiter von erneuerbaren Energien und Technologien sein und endlich auf die Wasserstofftechnologie setzen. Insbesondere für den Neckar-Odenwald-Kreis will ich mich für Fördermittel zum Ausbau der Infrastruktur und für eine gute Wirtschaft stark machen.

Bei dem Amt des Landtagsabgeordneten handelt es sich um einen spannenden Job, bei dem man täglich mit den Menschen, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Vereinen und Institutionen des Wahlkreises zu tun hat. Daher ist es für mich einer der interessantesten und erfüllendsten Berufe, die ich mir vorstellen kann. Am 14. März 2021 treffen Sie eine wichtige Entscheidung. Ich habe mich beworben, um Ihr Landtagsabgeordneter zu werden. Für den Fall einer Wahl möchte ich ein Landtagsabgeordneter sein, der sich den Themen unserer Zeit in Ihren Städten und Gemeinde objektiv, neutral, unvoreingenommen und kompetent annimmt. Ich möchte ein Landtagsabgeordneter sein, der den Kreis verlässlich, geradlinig, glaubwürdig und vertrauensvoll mit Ihnen, den Menschen vor Ort, mit all seinen großartigen Facetten gestaltet. Dafür bitte ich Sie am 14. März oder vorab per Briefwahl um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Gemeinsam packen wir’s an!