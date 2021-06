Neues Führungsduo

Odenwald-Tauber. Michael Wingerter ist am 1. Juni als Leiter Verkehrsbetrieb neu in die Geschäftsleitung der Westfrankenbahn (WFB) eingetreten. Er folgt auf Markus Hoffmann, der nach 15 Jahren bei der WFB auf eigenen Wunsch zur Kurhessenbahn (KHB) nach Kassel wechselt und dort die Leitung des Verkehrsbetriebs und übergreifende Funktionen im Produktionsbereich der DB RegioNetz Verkehrs GmbH verantworten wird. Gemeinsam mit Denis Kollai, Sprecher der WFB und in Personalunion Leiter Infrastruktur, bildet Michael Wingerter das Führungsduo der Westfrankenbahn.

„Ausgewiesener Experte“

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Nachfolger für Markus Hoffmann mit Michael Wingerter erneut einen ausgewiesenen Nahverkehrsexperten gewinnen konnten, der die Westfrankenbahn mit seinen Erfahrungen, neuen Ideen und einem frischen Blick auf die Region weiter voranbringen wird.“, so Kollai.

Michael Wingerter ist 56 Jahre alt und seit 1981 bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Zuletzt war er acht Jahre als Leiter Produktionsplanung bei der S-Bahn Berlin tätig.