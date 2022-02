Neuentwicklung bei Digitalisierung gewürdigt

Waldbrunn. Bei der Mosca GmbH ist die ständige Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Services Teil des Alltagsgeschäfts. Der Wettbewerb Top 100 honoriert diesen Innovationsfokus mit der Auszeichnung als einen der hundert innovativsten Mittelständler Deutschlands 2022. Der Preis würdigt unter anderem Neuentwicklungen im Bereich Digitalisierung. Produzierende Unternehmen stellen die unterschiedlichsten Ansprüche an Maschinen am Ende der Linie – von möglichst schonender Transportsicherung bei minimalem Verpackungsaufwand bis hin zu Lösungen, die mehrere hundert Kilogramm Ladung straff zusammenhalten. Gezielt für diese Kundenherausforderungen entwickelt Mosca deshalb neue Umreifungsmaschinen und End-of-Line-Systeme. Diesen Fokus auf Produktinnovationen würdigt der Veranstalter compamedia mit dem Siegel Top 100 Innovator 2022. Wettbewerbsmentor Ranga Yogeshwar übergibt das Siegel bei einer offiziellen Preisverleihung in Frankfurt am 24. Juni.

Zu den preiswürdigen Innovationen Moscas gehört unter anderem ein virtueller Showroom, der es Kunden ermöglicht, Maschinen und Anwendungen über ihren Browser live zu erleben und im Detail zu begutachten. Zudem arbeitet der Maschinenbauer gemeinsam mit Partnern an der Vision einer digitalen Fertigungslinie.

