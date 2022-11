Mosbach. Wie die Zeit vergeht… die Zeiten & Zeichen-Tour 2022 ist inzwischen Geschichte und der Blick geht nach vorne – mit spannenden Ausblicken, aber auch mit Rückblicken über die vergangenen Jahrzehnte seines Schaffens. Hubert von Goisern wird auch 2023 Konzerte geben, so auch am Mittwoch, 26. Juli, um 20 Uhr in Mosbach im Großen Elzpark.

Im September 2020 erschien das Studioalbum „Zeiten & Zeichen“. Hubert von Goisern ist dafür mit der bekannten Band der letzten Jahre, aber auch mit zwei weiteren Musikern ins Studio gegangen: Maria Moling, bekannt von „Ganes“ und „Me + Marie“, und der ebenfalls von „Ganes“ bekannte Pianist Alessandro Trebo verstärken die Goisern-Band.

Die geplante Tournee, coronabedingt immer wieder verschoben, konnte 2022 endlich stattfinden, vor begeistertem Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein neues Programm, ein neuer Ton, eine musikalische Vielfalt, die ihresgleichen sucht. 2023 geht es weiter, mit der Tournee „Neue Zeiten, Alte Zeichen“. Denn die alten Zeichen haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Doch so viel ist sicher: Sie wird laut werden, energiegeladen und intensiv.

Karten für das Konzert von Hubert von Goisern gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de oder der Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.