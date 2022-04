Neue Stimmen für Festspielchor

Zwingenberg. Für den Festspielchor der Puccini-Oper „Tosca“ suchen die Schlossfestspiele Zwingenberg Verstärkung. Puccini hat für die tragische Liebesgeschichte zwischen dem Maler Mario Cavaradossi und der Operndiva Floria Tosca sehr schöne, leicht einzustudierende Chöre komponiert. Deshalb bieten die Festspiele auch Neueinsteigern die Möglichkeit, in einer professionellen Operninszenierung mit Profi-Solisten gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu erleben, wie eine Opernproduktion entsteht.

An drei Probensamstagen zu je drei Stunden werden die Chöre so weit vorbereitet, dass die szenischen Proben im Juli beginnen können. Die Einstudierung übernimmt Chorleiter Erwin Schaffer. Ein Entgelt für die Teilnahme ist nicht vorgesehen.

Eine Informations- und Vorstellungschorprobe findet am Samstag, den 23. April um 14 Uhr in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Neckarelz (Heidelberger Str. 20) statt. Anmeldungen werden unter info@schlossfestspiele-zwingenberg.de mit der Angabe von Name, Alter und Stimmlage entgegengenommen. Die Aufführungen von Tosca finden am 5., 6. und 7. August im Schlosshof statt. Nähere Informationen zu den Schlossfestspielen, Produktionen und Besetzungen gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de.

