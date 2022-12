Neue Online-Serviceangebote für Privathaushalte

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Verteilung des Kalenders der KWiN mit den Entsorgungsterminen für Haushalte für 2023 beginnt am Donnerstag, 8. Dezember. Der Entsorgungskalender für 2023 wird wie immer per Post an sämtliche Haushalte einschließlich Werbeverweigerer im Neckar-Odenwald-Kreis zugestellt. Der Versand der 75 000 Kalender ist vor Weihnachten abgeschlossen.

Die Entsorgungskalender für Privathaushalte können ab dem 8. Dezember online unter www.kwin-online.de/kalender heruntergeladen werden. Im Entsorgungskalender gibt es dafür einen QR-Code, über diesen sind die Informationen über eine App abrufbar. Möglich ist der Eintrag der Abfuhrtermine in den persönlichen digitalen Termin-Kalender sowie ein Erinnerungsservice für die Abfuhrtermine per Mail an den Computer oder das Smartphone.

Weitere QR-Codes wurden im Beileger mit den Bestell-Infos für sperrige Abfälle angelegt. Diese führen zu einem weiteren Onlineservice-Angebot der KWiN: Ab 2023 ist es möglich, zusätzlich zur vorhandenen Sperrmüll-Abholung auch die Abholung von Altholz, Metall-Schrott und Haushalts-Großgeräten digital zu bestellen. Die bisherigen Abrufkarten für Sperrmüll entfallen. Die Abholung von Altholz ist ebenfalls nur auf Bestellung möglich, da die bisherigen Straßensammlungen ab 2023 entfallen. Die erweiterten Online-Bestell-Funktionen können ab dem 2. Januar genutzt werden. Für die Bestellung ist die Lage-Adresse und die Objekt- beziehungsweise Kunden-Nummer aus dem Gebührenbescheid notwendig.

Wie immer enthält der Kalender die Entsorgungstermine für das gesamte Jahr mit Berücksichtigung aller Feiertagsverschiebungen. Diese sind im Kalender mit Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Zeitgleich beginnt auch die Verteilung der gewerblichen Entsorgungskalender der AWN an die Gewerbebetriebe, die eine 60-, 80-, 120- oder 240 Liter Restmülltonne haben. Ähnlich wie die Haushalts-Kalender der KWiN werden die gewerblichen Kalender in einem DIN A4-Briefumschlag mit dem Aufdruck „Ihr gewerblicher Entsorgungskalender“ zugestellt, und zwar an die Adresse, an die auch die Rechnungen geschickt werden. Im Briefumschlag befindet sich neben dem Entsorgungskalender ein AWN-Beileger mit den Änderungen, die ab 1. Januar gelten.