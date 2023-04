Neue Anlieferbedingungen für Erdaushubdeponien im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Für die Anlieferung von Bodenaushub auf den Erddeponien im Kreis gelten künftig deutlich strengere Vorschriften. Hintergrund sind gesetzliche Ände-rungen. So müssen die Anlieferer jetzt unter anderem dokumentieren, wo das Material herkommt und ob es an anderer Stelle verwertet – also wiederverwendet – werden kann. Nur unbelasteter Erdaushub, der nirgends verwertet werden kann, darf noch auf den Erddeponien im Kreis eingebaut werden. Unter anderem wegen den immer strengeren gesetzlichen Auflagen übernimmt die Kreis-laufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN) ab diesem Jahr den Betrieb der Erddeponien im Kreis. Um die Anlieferungen trotz der strengeren Auflagen so unkompliziert wie möglich zu machen, hat die KWiN ein einfaches Prüfverfahren entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wichtigste Änderung: Bodenaushub muss jetzt vor der Anlieferung angemeldet werden. Hierfür steht für Abfallerzeuger/Bauherren oder beauftragte Unternehmen das Formblatt „Annahmeerklärung“ auf der Homepage https://www.awn-online.de/bodenaushubentsorgung bereit. Dieses Formblatt reicht der Abfallerzeuger/Bauherr oder das beauftragte Unternehmen ausgefüllt und unterschrieben per Mail bei der KWiN AöR (bodenaushub@kwin-online.de) ein. Nach Prüfung erfolgt die Freigabe der Anlieferung durch die KWiN AöR und es kann auf einer Erddeponie angeliefert werden. Die Annahmeerklärung ist bei der Anlieferung beim Deponiepersonal vorzulegen.