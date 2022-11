Netzwerk besucht Landratsamt

Buchen. Das Netzwerk „Schule Wirtschaft“ im Neckar-Odenwald-Kreis hat die Buchener Außenstelle des Landratsamts besucht. Neben einem Überblick über die zahlreichen beruflichen Chancen nach der Schule begeisterte insbesondere die praktische Erkundung der Vermessungstechnik die Teilnehmer.

Zunächst informierte das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis –mit rund 950 Mitarbeitern und 50 Auszubildenden einer der größten Arbeitgeber der Region – über die das Ausbildungsangebot in verschiedenen Aufgabengebieten. Neben den Arbeitsplätzen in der Verwaltung gibt es zahlreiche Mitarbeiter in technischen und sozialen Berufen, die im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs sind.

Das Berufsbild des Vermessungstechnikers, in dem jedes Jahr vier Auszubildende gesucht werden, nahm das Netzwerk anschließend praktisch unter die Lupe beziehungsweise unters Nivelliergerät. Zentimetergenau bestimmte das Netzwerk den eigenen Standort und ließ eine Drohne steigen, die das Treffen aus der Luft aufzeichnete.

Drohnen bei der Vermessung

Drohnen setzt der Fachdienst Vermessung beispielsweise dann ein, wenn Flächen oder Volumen vermessen werden. So können Lagerbestände wie Silagen oder Deponien sehr genau berechnet werden – auch im unwegsamen Gelände. Der Zeitaufwand für die Datenerhebung mit Drohne ist dabei um ein Vielfaches geringer als mit herkömmlichen Methoden.

Eindrücke vor Ort

Die Eindrücke vor Ort und der persönliche Austausch helfen bei der Arbeit des Netzwerks „Schule Wirtschaft“ am Übergang von der Schule in den Beruf. So kann man die gewonnenen Erkenntnisse beispielsweise im Unterricht aufgreifen, in Schulprojekte einfließen lassen oder bei der Beratung einzelner Jugendlicher verwenden.

Das Netzwerk „Schule Wirtschaft Baden-Württemberg“ steht für die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung von Schulen und Unternehmen. Eine gleichberechtigte Partnerschaft mit gegenseitigem Verständnis und ein Dialog auf Augenhöhe sind die Grundlage. pm