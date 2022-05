Bei der Gemeinde einen neuen Pass beschaffen oder eine neue Adresse melden, beim Landratsamt „Begleitetes Fahren ab 17“ oder Geld vom Staat beantragen – wer etwas will, muss in Deutschland ein Formular ausfüllen. Und zwar in der Regel persönlich, in einer Amtsstube, zu bestimmten, manchmal eingeschränkten Öffnungszeiten und oft nach Terminvereinbarung.

Wie umständlich das sein kann,

...