Neckar-Odenwald-Kreis: Über eine Million Euro fürs Impfzentrum

Neckargerach. Die Annahme von Spendengeldern, die Förderung des Feuerwehrwesens sowie die Digitalisierung in der Baurechtsbehörde standen neben den Informationen zur Pandemie auf der Tagesordnung des Kreistagsausschusses für Verwaltung und Finanzen bei seiner Sitzung in der Minneburghalle.

„Wir sind inzwischen mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie“, leitete Landrat Dr. Achim Brötel den Bericht über die weiteren Pandemie-Auswirkungen ein. In dem Zusammenhang dankte er dem Land Baden-Württemberg sowie auch Dr. Christoph Kaltenmaier, Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums Mosbach, für die Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

250 Mitarbeiter nutzen Telearbeit

Der Geschäftsbereichsleiter für Personal und Service, Peter Fieger, informierte über den Einsatz freiwilliger Corona-Schnelltests ab April in der Verwaltung. So sei ein freiwilliger Test pro Woche und Mitarbeiter vorgesehen. Das Testkonzept beinhalte auch die weitere Vorgehensweise im Falle einer positiven Testung. Auf die Einführung der Telearbeit im Landratsamt ging Fieger ebenso ein. Rund 250 Telearbeitsvereinbarungen wurden seit Einführung im November 2020 für die Landratsamtsmitarbeiter getroffen.

Durchschnittlich 81 Personen nutzten im März 2021 unter der Woche das Homeoffice-Angebot.

Fieger erinnerte an die Hochphase der zweiten Welle, in des der Fachdienst Gesundheitswesen personell deutlich aufgestockt werden musste. Aber auch ein Helferpool aus Landratsamtsmitarbeitern, die Bundeswehr und das Deutsche Rote Kreuz unterstützten in der Hochphase zusätzlich am Bürgertelefon, Anamnesetelefon oder beim Schreiben der Absonderungsverfügungen.

Ausblickend stellte Fieger fest, dass in der dritten Welle das Personal wieder hochgefahren werden müsse.

Eine Mammutaufgabe

Eine Mammutaufgabe sei der Aufbau und der Betrieb des Kreisimpfzentrums Mosbach, das Mitte Januar gemeinsam mit dem mobilen Impfteam die Arbeit aufnahm. Derzeit seien im Zweischichtbetrieb pro Tag bis zu 70 Personen im Einsatz.

Die Leitung und die Verwaltung obliege dem Landratsamt, die sonstige Administration und Security der Firma Blackout aus Buchen. Das medizinische Fachpersonal werde im Auftrag des Landes von einem Personaldienstleister vermittelt. Unterstützt werde das Kreisimpfzentrum zusätzlich vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Mosbach, im Sanitätsdienst, so Fieger.

Kreisrat Dr. Norbert Rippberger (CDU) regte an, Mobile Impfteams auch zu Vor-Ort-Terminen in den Städten und Gemeinden im Kreis einzusetzen. Aktuell seien die Mobilen Impfteams allerdings noch mit der Impfung in den Einrichtungen der Johannes-Diakonie gebunden, so Fieger.

Land wird Kosten übernehmen

Die finanziellen Auswirkungen im Fachdienst Gesundheitswesen beleuchtete Kreiskämmerer Michael Schork. So seien von Dezember bis Ende März rund 1,16 Millionen Euro für die Einrichtung und Ausstattung des Kreisimpfzentrums aufgewendet worden. Die Abschlagszahlungen durch das Land Baden-Württemberg lagen in diesem Zeitraum bei 535 000 Euro. Die Differenz werde gerade beim Land angefordert.

Im Plan-Ist-Vergleich 2020 seien beim Fachdienst Gesundheitswesen Mehraufwendungen von rund einer Million Euro angefallen, die aber wieder durch Erstattungen durch das Land kompensiert wurden. Kreisrätin Heide Lochmann (SPD) dankte für den ausführlichen Bericht sowie der gesamten Kreisverwaltung für die hervorragende Arbeit.

Spenden für Klinikversorgung

Einstimmig beschloss der Ausschuss die Annahme von weiteren Spendengeldern im Rahmen der Aktion „Für ein Plus in der Klinikversorgung vor Ort“. Seit der Sitzung Anfang Dezember kamen weitere rund 10 700 Euro von insgesamt 41 Spendern dazu.

Der Gesamtbetrag seit Beginn der Aktion im März 2020 beläuft sich auf über 102 300 Euro. Insgesamt haben sich 415 Spender an der Aktion beteiligt. Landrat Dr. Brötel dankte allen Einzelspendern und Institutionen.

Im Weiteren stimmte der Ausschuss dem Antrag der Gemeinde Haßmersheim auf Gewährung einer Zuwendung zur Beschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr in Höhe von 68 580 Euro zu.

Alle Leistungen auch digital

Außerplanmäßige Kosten von rund 90 000 Euro entstehen dem Landkreis durch die weitere Digitalisierung in der Baurechtsbehörde. Sie wurden vom Ausschuss einstimmig beschlossen.

Nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) sind Bund und Länder verpflichtet, bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen elektronisch anzubieten. Baden-Württemberg hat im Baurecht den zeitlichen Rahmen allerdings noch einmal um ein weiteres Jahr nach vorne gesetzt. Das stellt die unteren Baurechtsbehörden vor große Herausforderungen. Die Beschaffung der erforderlichen Software und die ergänzend notwendige Hardware – unter anderem Monitore und Einrichtungen zur Erstellung von Einträgen in digitale Pläne – muss daher zeitnah angestoßen werden.