Neckar-Odenwald-Kreis: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,9

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Zahl der Corona-Kranken im Neckar-Odenwald-Kreis steigt weiter. Dem Gesundheitsamt wurden während des Freitags 27 Neuinfektionen gemeldet. In fünf Fällen bei bereits bestätigten Infektionen handelt es sich um Mutationen. Insgesamt waren bis Freitagabend 153 Menschen an Corona erkrankt.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis bei 75,9. Vor Wochenfrist betrug dieser Wert noch 46,6. Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt in den zurückliegenden sieben Tagen 109 Neuinfektionen gemeldet.

