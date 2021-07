Neckar-Odenwald-Kreis: Nur noch sieben aktive Corona-Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. Am sechsten Tag in Folge wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises keine weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der akuten Infektionen sank damit am Mittwoch von neun auf sieben. Bei den Erkrankten wurden keine weitere Mutationen nachgewiesen.

Die vom Landesgesundheitsamt errechnete Sieben-Tage-Inzidenz lag unverändert bei 2,1.

© dpa

Für Fragen zu Corona stehen im Landratsamt Mitarbeiter werktags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr unter Telefon 06261/843333 sowie 06281/52123333 zur Verfügung. Bild: dpa