Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreistagssitzung in Mudau - Antrag der CDU-Fraktion / Kreis könnte „Modellregion für Gesundheitswälder“ werden Neckar-Odenwald-Kreis könnte "Modellregion für Gesundheitswälder" werden

„Wie soll so ein Kur- und Heilwald aussehen?“ Das will Dr. Norbert Rippberger wissen. Er richtete für die CDU einen entsprechenden Antrag an den Landkreis. In der Kreistagssitzung in Mudau erläuterte er den Vorstoß.