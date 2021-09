Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Mittwoch 23 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Infektionen ist somit auf 6670 gestiegen. 134 Landkreisbewohner sind noch akut erkrankt. Die Gemeinschaftsschule in Obrigheim ist von zwei der Neuinfektionen betroffen.

In der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises in Hardheim wurden in den vergangenen Tagen sieben Corona-Fälle

