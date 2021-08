Nachdem das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises fünf Corona-Neuinfektionen am Wochenende gemeldet hatte, wurde am Montag kein Fall gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf 6374 an. Derzeit sind 16 Fälle im Landkreis aktiv. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 142. 6216 Personen sind nicht mehr infektiös.

Die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem

...