Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 50 neue Corona-Fälle in Neckar-Odenwald-Kreis mitgeteilt. Betroffen ist auch der Kindergarten „Kindervilla Kunterbunt“ in Hardheim mit einer Infektion. Bei bereits bestätigten Infektionen wurden 44 weitere Mutationen festgestellt. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie 5641 Landkreisbewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 5077 von ihnen

...