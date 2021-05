Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Statusbericht im Kreistag - Erfolge, Chancen und Trends im Kreistag aufgezeigt / Gute Bilanz bei Stromerzeugung aus regenerativer Energie „Neckar-Odenwald-Kreis hat beim Klimaschutz nichts verbummelt“

Ausgelöst durch einen Antrag der Grünen vom Dezember stellte die Kreisverwaltung am Montag in Walldürn umfassend die Aktivitäten und Erfolge des Landkreises und seiner Kommunen in Sachen Klimaschutz dar.