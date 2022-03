Neckar-Odenwald-Kreis: Fachkräftesicherung hat höchste Priorität

Neckar-Odenwald-Kreis. „Wer einen Ausbildungsplatz sucht, hat in diesem Jahr sehr gute Chancen. Besonders viele freie Stellen gibt es in den gewerblich-technischen Berufen“, sagt Dr. Andreas Hildenbrand, IHK-Geschäftsführer am Standort Mosbach. Unter ausbildung-nok.de finden Ausbildungsinteressierte die virtuelle Ausbildungsmesse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und Informationen zur Lehrstellenbörse der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB). Diese findet am 8. April 2022 von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz zwischen ÜAB und ZGB in Buchen statt.

Mit einem Stand vertreten ist dort auch die Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme OKW, deren Geschäftsführer Gesellschafter Christoph Schneider die Mitglieder der IHK-Vollversammlung im Neckar-Odenwald-Kreis nach Buchen eingeladen hatte. OKW ist einer der führenden Hersteller von Kunststoffgehäusen und Drehknöpfen, zum Beispiel für Beatmungsgeräte. „Wir bilden in fünf Berufen aus und bieten Studienplätze in Industriebetriebslehre und Maschinenbau mit Vertiefung Kunststofftechnik an“, sagt Christoph Schneider. „Besonders freuen würden wir uns über noch mehr weibliche Auszubildende in unserem gewerblich-technischen Bereich.“ Dieses Ziel teilen alle IHK-Vollversammlungsmitglieder, die sich bei OKW getroffen haben. Sie beschlossen, die Website „Ausbildung NOK“ um Seiten zu Berufsbildern mit Hinweisen auf Ausbildungsbetriebe und Lehrstellenbörsen zu ergänzen. Die Unternehmen stehen seit Corona vor der Herausforderung mit ihren Angeboten junge Menschen zu erreichen. Ausbildungs- und Studienplätze sind in der Region in jedem Fall vorhanden. Es mangelt indes an Nachfrage.

„Ausbildung NOK“, die Lehrstellenbörse der ÜAB und die virtuelle Ausbildungsmesse sind Bestandteile der „Initiative Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald-Kreis 2030“. Ziel der Fachkräfteinitiative ist, bestehende Aktivitäten zu bündeln und neue Aktivitäten in Kooperationen anzugehen. Gründungsmitglied ist die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

