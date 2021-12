Das Gesundheitsamt erhielt Kenntnis über drei weitere Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19. So starben ein 76-jähriger Mann in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach, ein 93-jähriger Mann im Domus Cura Seniorenheim Glück im Winkel Aglasterhausen-Michelbach sowie ein 91-jähriger Mann im Caritas Pflegezentrum St. Josef Buchen-Waldhausen.

Die Gesamtzahl der

...