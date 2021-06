Schwarzach.. Das Dr. Brötel weiter anpacken will, zeigte sich schon darin, dass er den Rückblick auf die zurückliegende Amtszeit sehr kurz fasste. Er blickte in seiner Bewerbungsredelieber nach vorne und formulierte klare Ziele für seine Amtszeit. Dabei stellte die Menschen des Neckar-Odenwald-Kreises in den Mittelpunkt. Ein Kernsatz war: „Mein Ziel ist es, die Menschen für ihre eigene Zukunft hier im Neckar-Odenwald-Kreis zu begeistern.“

