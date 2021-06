Neckar-Odenwald-Kreis: Dr. Achim Brötel darf weiter „begeistern“

Fast schon andächtig verfolgte Dr. Achim Brötel seine Wiederwahl zum Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises am Mittwoch in der Schwarzach-Halle in Schwarzach. Der Buchener saß bei seiner Familie, hatte die Hände sanft in den Schoß gelegt und schaute zu, wie die 48 Kreisräte nach und nach zur Wahlurne gingen, um ihr Votum abzugeben. In seiner Bewerbungsrede hatte er ausdrücklich betont: „Ich

