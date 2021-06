Am fünften Tag in Folge wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises keine weitere Corona-Infektion gemeldet. Die Zahl der Covid-Erkrankten sank damit am Mittwoch von elf auf neun. Bei den Erkrankten wurden auch keine weitere Mutationen nachgewiesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Gesundheitsamt des Kreises bei 2,8.; das Land Baden-Württemberg meldet nur noch 2,1.

