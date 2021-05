64 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Wochenende. 17 Neuinfektionen wurden am Sonntag registriert, am Samstag waren es 47 Neuinfektionen. Am Freitag hatte das Gesundheitsamt 43 neue Fälle gemeldet.

Wieder waren auch Gemeinschaftseinrichtungen betroffen, darunter die Johannes-Dakonie sowie Kindergärten in Osterburken und Höpfingen mit jeweils Neuinfizierten.

28 weitere ...