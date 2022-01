In den vergangenen zwei Tagen wurden dem Gesundheitsamt 494 neue Corona-Fälle für den Neckar-Odenwald-Kreis gemeldet, 273 am Dienstag und 221 am Mittwoch. Die Gesamtzahl steigt damit auf 14 808. Von den neuen Infektionen sind folgende Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim, Frankenlandschule in Walldürn, Kindergarten „Sonnenblume“ in Aglasterhausen,

...