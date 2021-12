Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis ist auf 11 556 gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 111 neue Corona-Infektionen und am Mittwoch 122 neue Fälle gemeldet. Von den neuen Infektionen ist die Baulandschule in Hettingen betroffen. Zwei Fälle der Omikron-Variante sind im Landkreis bekannt geworden. Vom vergangenen Freitag, 3. Dezember, bis Donnerstag, 9.

...