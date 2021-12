Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis ist auf 11 789 gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden in den vergangenen drei Tagen insgesamt 233 neue Infektionen gemeldet, davon 125 am Samstag, 60 am Sonntag und 48 am Montag.

Von den neuen Infektionen sind folgende Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Burghardt-Gymnasium in Buchen, Abt-Bessel-Realschule in Buchen,

...