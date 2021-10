Neckar-Odenwald-Kreis: 23 neue Infektionen

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 28 neue Fälle

28 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Dienstag (sechs) und Mittwoch (22) bestätigt. „Die betroffenen Personen leben im Gebiet von neun Städten und Gemeinden des Landkreises. Die neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens 17 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Drei Personen sind aus dem Ausland zurückgekehrt, davon eine Person aus einem Hochrisikogebiet“, teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 6001. Die Zahl der Genesenen stieg um 24 Personen auf 5791. Somit sind derzeit 119 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 3, Bad Mergentheim: 37 (+10), Boxberg: 6, Creglingen: 4 (+1), Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 0, Igersheim: 6 (+2), Königheim: 3, Külsheim: 7 (+2), Lauda-Königshofen: 5 (+2), Niederstetten: 1, Tauberbischofsheim: 3 (+2), Weikersheim: 20 (+1), Werbach: 0, Wertheim: 19 (+7) und Wittighausen: 2 (+1). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 62,6. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 1,98. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 194. Bei elf Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1793 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. {element} Das Impfen ist seit kurzem in die Regelversorgung durch die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte übergegangen. Alle Impfzentren im Land wurden dagegen zum 1. Oktober geschlossen. Der Fortschritt der Impfkampagne habe es erlaubt, diesen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Unterstützt werden die Mediziner zunächst von 30 Mobilen Impfteams, teilte das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg mit. „Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität ist, dass die Impfzentren geschlossen wurden. Bürger, die bis jetzt noch unsicher waren und sich daher noch nicht haben impfen lassen, haben weiterhin die Chance, im vertrauensvollen Miteinander gemeinsam mit ihrem Hausarzt etwaige Zweifel auszuräumen“, sagt Erster Landesbeamter Florian Busch, Leiter des Corona-Arbeitsstabs im Landratsamt. „Die Impfung ist nach wie vor das wirksamste Mittel, um der Pandemie ein Ende zu setzen und sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen“, so Busch. {furtherread} Einen Teil ihrer Kapazitäten würden die Mobilen Teams auch weiterhin für Vor-Ort-Impfaktionen einsetzen. Sofern die Zweitimpfung ab Oktober stattfinden soll, müsse rechtzeitig Kontakt mit der Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt aufgenommen werden, um einen Termin zu vereinbaren. Für die Terminvereinbarung sei es wichtig, dass der Mindestabstand zwischen Erst-, Zweit- und Drittimpfung jeweils eingehalten und der Termin mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der Arztpraxis vereinbart werde. Nur so könne die Arztpraxis die entsprechenden Impfstoffmengen bestellen und die Termine in Gruppen zusammenfassen, um den Verwurf von Impfstoff zu vermeiden. Eventuell bestehende Termine in einem Impfzentrum nach dem 30. September seien ungültig. Das Ministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) wollen gemeinsam die Impfleistungen im Land kontinuierlich evaluieren. Dabei werden sie von den kommunalen Landesverbänden unterstützt. Bei Bedarf werden laut Ministerium zusätzliche Maßnahmen ergriffen. „Wenn objektiv Engpässe auftreten, wird zunächst die KVBW in Kontakt mit den Ärzten vor Ort treten, um das Impfangebot durch diese zu erweitern. Wenn das nicht ausreicht, wird das Land gezielt das zusätzliche Impfangebot durch Mobile Impfteams aufstocken“, hieß es. Zwischenzeitlich seien von den Menschen ab zwölf Jahren in Baden-Württemberg rund 70 Prozent vollständig geimpft. Die Menschen könnten sich darauf verlassen, dass in Baden-Württemberg auch weiterhin Impfungen flächendeckend und sicher angeboten werden, erklärte das Gesundheitsministerium. Das Land führe die Bemühungen weiter, die Impfquote zu steigern. Insbesondere bei der Bevölkerung unter 60 Jahren gebe es noch viele Menschen, die noch nicht geschützt seien. lra

