Neckar-Odenwald-Kreis: 218 Personen akut infiziert

Covid-19 Im Main-Tauber-Kreis: Zahlreiche neue Corona-Fälle bestätigt

Insgesamt 30 neue Fälle einer Corona-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Dienstag (sechs) und Mittwoch (24) bestätigt. Die Betroffenen leben im Gebiet von zehn Städten und Gemeinden des Landkreises. 29 Personen befinden sich in häuslicher Isolation und ein Bürger wird stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens 14 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Zwei Personen sind aus einem Hochrisikogebiet im Ausland zurückgekehrt. Für die Kontakte der neu Infizierten wurden Quarantäne und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 6065. Die Zahl der Genesenen steigt um 30 Personen auf 5867. Somit sind derzeit 106 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 1, Bad Mergentheim: 34 (+6), Boxberg: 5 (+1), Creglingen: 3, Freudenberg: 2 (+1), Großrinderfeld: 0, Grünsfeld: 0, Igersheim: 4 (+2), Königheim: 2, Külsheim: 5 (+1), Lauda-Königshofen: 3 (+1), Niederstetten: 3 (+3), Tauberbischofsheim: 6 (+4), Weikersheim: 8 (+1), Werbach: 0, Wertheim: 27 (+10) und Wittighausen: 3. {element} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg (LGA) bei 30,9. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 2,05, die Auslastung der Intensivbet bei 188. {furtherread} Ein mobiles Impfteam ist am Donnerstag, 14. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Beruflichen Schulzentrum in Wertheim, Raum 277, im Einsatz. Dabei werden Zweitimpfungen für Schüler angeboten, außerdem Erstimpfungen und Impfungen für externe Personen. Es wird ausschließlich der Impfstoff von BioNtech/Pfizer mitgeführt. Eine Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren möglich. Unter 16-Jährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Mitzubirngen sind der Personalausweis und – falls vorhanden – das gelbe Impfbuch. / lra

