Neckar-Odenwald-Kreis: 213 Personen akut infiziert

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im Neckar-Odenwald- Kreis auf 7224 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 23 neue Infektionsfälle.

Betroffen sind wieder auch Gemeinschaftseinrichtungen: Jeweils einen Fall gab es in der Helene-Weber-Schule in Buchen, am Burghardt-Gymnasiums in Buchen und an der Grundschule in Waldbrunn.

© dpa

6837 Landkreisbewohner gelten zwischenzeitlich als genesen. 244 Personen sind akut von einer Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart bei 79,3. mg/