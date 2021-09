Naturparkmarkt mit regionalem Angebot

Strümpfelbrunn. In Strümpfelbrunn findet am Sonntag, 10. Oktober, ein Naturparkmarkt statt und stellt Produkte aus der Heimat in den Fokus. Die bunte Vielfalt an regionalen Produkten gibt es erstmals entlang der Alten Marktstraße zu erleben.

Von 11 bis 17 Uhr präsentieren die über 40 Anbieter ihre handgemachten Produkte aus dem Naturpark und laden als Botschafter für den Naturpark Neckartal-Odenwald alle Freunde von Produkten „Made in Naturpark“ ein, ihre Erzeugnisse, deren Herstellung und ihre Betriebe kennen zu lernen.

Das Angebot reicht von A bis Z – von Apfelsaft bis Ziegenbratwurst – und bietet beispielsweise frisches Gemüse und knackiges Obst, Brotleckereien, Käse, Fleisch- und Wurstspezialitäten, Honig und Bienenprodukte, Marmeladen, Fruchtessige, Grünkern, Nudeln, Obstbrände und Liköre angeboten. Neben Lebensmitteln sind auch handwerklich hergestellte Waren wie Keramik, Genähtes aus Leinen, Holzprodukte, Naturseifen, natürliche Floristik, sowie Kosmetika im Angebot.