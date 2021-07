Naturpark Neckartal-Odenwald: Köstlichkeiten für unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis. Für Ausflügler bieten ausgesuchte Betriebe im Naturpark Neckartal-Odenwald am Sonntag, 8. August, hofeigene Produkte zum Unterwegsverzehr an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Regionale Köstlichkeiten werden dabei mit einer Wanderung in der Natur verbunden. Da jeder Betrieb die Taschen mit eigenen Spezialitäten und denen seiner Partner füllt, variiert die Zusammenstellung: Von frischen Backwaren über Hausmacher Wurst und Käse bis hin zu Obst und Gemüse. Vegetarische Taschen gibt es ebenfalls. Über den Online-Shop des Naturparks können Interessierte Vespertaschen buchen und beim Direktvermarkter ihrer Wahl abholen. Folgende Betriebe bieten Vespertaschen an: Es-Cider-Haus, Waldbrunn; Bäckerei Englert, Elztal; Bäckerei Fritzebeck, Seckach; Hof Edelmann, Waldbrunn; Leon Scholl, Mudau (Ausgabe in Eberbach), und der Heinrich Hof GbR, Obrigheim.