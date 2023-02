Narren im Neckar-Odenwald-Kreis weitgehend friedlich

Neckar-Odenwald-Kreis. Bei mehreren Fastnachtsveranstaltungen, beispielsweise in Buchen, Walldürn und Osterburken, aber auch im Bereich des Polizeireviers Mosbach, waren am Schmutzigen Donnerstag verstärkt Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen im Einsatz. Obwohl an den verschiedenen Veranstaltungen insgesamt mehrere tausend Närrinnen und Narren zusammengekommen waren, blieb es insgesamt ruhig und friedlich. In Einzelfällen müssen Personen mit Anzeigen rechen, wie beispielsweise in Buchen eine junge Frau, die in der Öffentlichkeit urinierte und eine weitere Person, die Betäubungsmittel bei sich hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1