Nachmittags- und Abendimpfen möglich

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckar-Odenwald-Kreis bietet ab diesem Mittwoch in den regionalen Impfstützpunkten in Bödigheim und Fahrenbach Nachmittags- und Abendimpfen an. Das Angebot gilt künftig immer mittwochs von 13 bis 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Terminvergabe erfolgt für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen über das Onlinesystem (www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt) sowie über die Telefonhotline 06261/841111.

Mitgebracht werden müssen ein Ausweisdokument, der Impfpass (falls vorhanden) und die elektronische Gesundheitskarte. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, wobei alle Personen ab 30 Jahren den Moderna-Impfstoff erhalten. Die für diesen Tag bereits gebuchten Zweitimpftermine bleiben bestehen.

An beiden Impfstützpunkten stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Diese sollen ordnungsgemäß genutzt werden. Die Rettungswege sind freizuhalten. In Fahrenbach ist das Parken in angrenzenden Wohngebieten, welche mit Parkverbotsschildern versehen sind, nicht erlaubt. Weitere kostenlose Parkplätze stehen in einer Entfernung von circa 200 Metern zum Impfstützpunkt bereit und sind ausgeschildert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2